La solidarietà corre per 6.500 chilometri: strepitoso risultato per "Io dono energia”

Sono stati 6.503 i chilometri raggiunti dopo tre giorni di pedalate sulle fitness bike posizionate sotto lo stand di EstEnergy in piazza Cavour. Un flusso ininterrotto di persone di ogni età e forma fisica che, anche con condizioni atmosferiche estreme, ha consentito di massimizzare la donazione benefica che l’azienda fornitrice di gas e luce devolverà al Fondo per le famiglie bisognose a copertura dei costi delle bollette del Comune di Padova.

IL CUORE GRANDE DELLA CITTÀ.

"Abbiamo dimostrato - ha dichiarato Albino Belli, amministratore delegato di EstEnergy, alla fine della manifestazione - che Padova è una città dal cuore grande, unita e solidale. Che non dimentica le zone d’ombra che, purtroppo, permangono anche in una realtà dal grande dinamismo economico come questa. Devolveremo 6.503 euro, uno per ogni chilometro pedalato, al Fondo per le famiglie bisognose a copertura dei costi delle bollette, come segno del nostro sentirci profondamente legati a un territorio che ci appartiene".

I TANTISSIMI PROTAGONISTI.

In piazza Cavour, a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 8 e fino alle 19 di domenica 10 dicembre sono stati pedalati in tutto 3.503 chilometri, per un totale di 3.503 euro donati con la propria energia dai padovani. Chilometri/euro che si vanno ad aggiungere alla donazione iniziale di tremila euro versata da EstEnergy per dare avvio alla manifestazione. A pedalare in piazza in questi tre giorni ci sono stati proprio tutti: dallo stesso amministratore delegato di EstEnergy Albino Belli che, assieme all’assessore alle attività produttive e commercio Antonio Bressa e al vicecoordinatore della commissione sociale Roberto Marinello hanno inforcato le fitness bike sotto le proibitive condizioni climatiche di venerdì sera. Dopo di loro, un’ininterrotta fila di gente comune, atleti e passanti che hanno voluto dare il proprio contributo solidale. Dall’inossidabile Giuliano Calore campione di ciclismo estremo, a Damiano e Marco della ASD ANMIL Sport Italia che sulle loro handbike hanno pedalato per 47 chilometri, agli atleti di Assindustria Sport Padova e Padova Marathon che hanno fatto una lunga staffetta. C’è chi ha pedalato per un solo chilometro, chi come Jarno, in tre fasi, ha donato oltre cento chilometri, Leonardo che, a ottant’anni, non ha voluto rinunciare a dare il suo contributo accanto a Sofia che di anni ne aveva sei, e tre dipendenti di AcegasApsAmga, che hanno voluto restare anonimi, e che, pedalando in parallelo, hanno collezionato 150 chilometri. Insomma una vera e propria gara di solidarietà vinta dalla città, da una Padova attenta e vicina a tutte le sue famiglie, senza distinzione.

