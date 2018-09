Una scuola per i bimbi terremotati con gli incassi dell'Orto Botanico: lo splendido gesto

Quando diritto all'istruzione fa rima con solidarietà: come riporta "Il Mattino di Padova", 60 bambini di Esanatoglia (comune in provincia di Macerata colpito nell'agosto del 2016 dal terremoto) possono tornare a studiare in un plesso scolastico temporaneo grazie alla raccolta fondi dell'università di Padova.

La raccolta fondi

Una storia tanto semplice da raccontare quanto commovente: la sede temporanea della scuola secondaria di primo grado "Carlo Alberto Dalla Chiesa" apre i battenti anche grazie ai 41.137 euro raccolti dall'ateneo patavino mettendo insieme una parte degli incassi dell'Orto Botanico e i contributi dei dipendenti.