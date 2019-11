Somministra alcool a minori di sedici anni: titolare dello Zeta Bar denunciato

Hanno somministrato bevande alcoliche a minorenni, in tre diversi sabato pomeriggio di metà ottobre e inizio novembre. Sono tre esercizi del centro storico, che per questo motivo sono stati sanzionati dagli agenti della polizia locale. Tutti gli episodi si sono verificati di sabato pomeriggio.

Sanzioni

Per quanto riguarda i primi due, il Bar Nazionale e La casa del Tramezzino, si tratta di sanzioni amministrative, cinquecento euro di multa, mentre per quanto riguarda lo Zeta bar di corso Vittorio Emanuele, i guai sono più seri.

Zeta bar

In questo caso infatti, i consumatori ai quali sono state servite bevande contenenti alcool, hanno meno di sedici anni. Per questo c’è stato il deferimento all’autorità giudiziaria perché la somministrazione di bevande alcoliche a un minore di sedici anni non è più illecito amministrativo ma un reato del codice penale.