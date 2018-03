Auto senza revisione: in provincia di Padova quasi 60mila veicoli fuori norma

Che il parco auto italiano non fosse giovanissimo era cosa nota (9 anni e 9 mesi l’età media delle nostre automobili secondo il dato dell’Osservatorio Facile.it aggiornato a settembre 2017), ma che addirittura un veicolo su quattro non fosse in regola con la revisione è oggettivamente allarmante. In base ad un’analisi compiuta da Facile.it, a ottobre 2017 non avevano avuto il necessario "ok" alla circolazione oltre 13 milioni di veicoli. Se si restringe l’analisi alle sole vetture private la proporzione, purtroppo non cambia di molto; non erano in regola oltre 7,4 milioni di veicoli, equivalenti al 19,50% del totale.

In Veneto

Sono più di 300mila le auto private che, in Veneto, non sono in regola con la revisione, vale a dire il 10,32% di quelle registrate nella regione. I numeri arrivano da un’indagine compiuta dal sito su dati aggiornati al 31 ottobre 2017. In base ai calcoli del comparatore, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Verona (70.482), quella con i valori più bassi Belluno. Padova ha 58.730 veicoli non revisionati.