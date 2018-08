Sarà intitolata alla poetessa Alda Merini la biblioteca comunale di Montegrotto. La scelta avvenuta con un sondaggio

I cittadini di Montegrotto Terme hanno scelto la poetessa Alda Merini come figura a cui intitolare la loro biblioteca civica. È questo il risultato del sondaggio avviato nelle scorse settimane che aveva per protagoniste tre grandi donne che grandi donne: oltre ad Alda Merini, la giornalista e fotoreporter Ilaria Alpi e la poetessa e scrittrice Sibilla Aleramo.

La scelta

La scelta di dedicare la biblioteca ad una figura femminile è stata dell’assessore alla Cultura di Montegrotto Terme, Paolo Carniello. “Sono particolarmente felice - spiega Carniello - che i concittadini abbiano scelto la poetessa e scrittrice Alda Merini per la dedizione con cui, nonostante una vita segnata dalla sofferenza, dal male di vivere, dall’esperienza dell’internamento forzato, ha saputo rappresentare la forza dell’amore e del sorriso per affrontare il dolore, lasciando un patrimonio culturale di rara profondità, tradotto spesso in musica e attraverso il teatro”.

I "candidati"

Il sondaggio, avviato l’8 giugno 2018 e conclusosi il 31 luglio 2018, ha visto 129 voti a favore di Alda Merini, 87 a favore di Ilaria Alpi e 27 a Sibilla Aleramo e 8 schede nulle. L’intitolazione della biblioteca è prevista per sabato 13 ottobre alle 10.30.