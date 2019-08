Fermata e soccorsa mentre corre nuda in centro a Padova: «Sono sonnambula»

Premessa più che doverosa: stiamo comunque parlando di un disturbo neurologico, e in quanto tale va trattato con rispetto. Ma possiamo solo immaginare cosa possono aver pensato i passanti e gli automobilisti che nella prima mattinata di domenica si sono trovati davanti a una giovane "vestita" solo di un perizoma in mezzo alla strada.

La dinamica

A portare a galla la notizia è stato "Il Gazzettino": teatro dell'accaduto i dintorni di piazza Mazzini, tra viale Codalunga e Palazzo Maldura. E la protagonista è una 25enne padovana, che soffre suo malgrado di sonnambulismo. Una forma così acuta da portarla intorno alle ore 8 del mattino ad alzarsi dal letto, uscire di casa e camminare quasi totalmente nuda in mezzo alla gente. Salvo poi svegliarsi di colpo, e capire che quello che sembra un incubo è invece realtà: un istante per realizzare il tutto, ed ecco che la ragazza - ovviamente uscita senza chiavi - inizia a correre direzione via Trieste verso casa del fidanzato, il luogo più vicino in cui trovare un riparo sicuro. La salvezza, però, arriva ben prima: una pattuglia della polizia locale la nota in piazza Mazzini e una volta intuito quanto accaduto gli agenti la fanno salire sull'auto di servizio portandola al comando di via Gozzi. Dove ha potuto coprirsi e avvisare il fidanzato in tutta tranquillità.