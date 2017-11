Sopralluogo all'ospedale di Piove: verifiche sulla struttura e sulle sue condizioni

Venerdì 1 dicembre il consigliere regionale Franco Ferrari effettuerà un sopralluogo nei reparti dell’ospedale di Piove di Sacco. “Ho chiesto ed ottenuto - spiega Ferrari- dal presidente della quinta commissione della Regione Veneto Fabrizio Boron, che ringrazio per la disponibilità e sensibilità dimostrata, la possibilità di fare un sopralluogo nei reparti dell’ospedale di Piove di Sacco che fa capo all’Usl 6 Euganea”.

IL SOPRALLUOGO

“Il sopralluogo nell’occasione sarà fatto insieme ai medici del nosocomio e ai dirigenti dell’Usl ai massimi livelli, cioè con la presenza del direttore generale dell’ Usl 6 Euganea il dottor Domenico Scibetta”. Durante la “visita” saranno effettuate delle visite ai reparti per verificarne pure l’efficienza e i problemi, insieme con gli operatori sanitari della stessa struttura. “Sarà un modo concreto per rendermi conto - afferma il consigliere regionale Ferrari- delle condizioni della struttura ed eventualmente segnalarne i problemi e le possibili soluzioni”. All’interno dell’ospedale di Piove di Sacco che ha circa 200 posti letto, vi lavorano oltre 500 persone, 400 dipendenti e 100 occupati nell’indotto. Molti di questi lavoratori risiedono in paesi limitrofi al comune padovano.