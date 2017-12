Africa Soul punto di ritrovo per pusher e pregiudicati: il Questore sospende la licenza

Mercoledì pomeriggio il questore di Padova Paolo Fassari ha imposto la sospensione della licenza dell'Africa Soul Restaurant per 30 giorni. Il provvedimento nei confronti del gestore del locale in zona Stazione è scattato dopo l'ennesimo controllo, effettuato domenica scorsa, che aveva portato all'arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio di una 34enne nigeriana, sorpresa all'interno del locale con della droga nascosta nel reggiseno.

PRECEDENTI SOSPENSIONI.

Il locale era già stato chiuso per problemi di ordine pubblico nel marzo 2008 e ad ottobre 2014. Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza trova fondamento nella circostanza che il locale rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati, spesso anche violenti, la cui presenza crea gravi turbamenti per l’ordine e la sicurezza pubblica, con potenziali pericolose ripercussioni per gli abitanti dell’intero quartiere cittadino e per chi attraversa la Stazione Ferroviaria.