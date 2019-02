Il fast food non supera i controlli sanitari: serrande abbassate per due settimane

Quindici giorni di sospensione del servizio: è il provvedimento notificati dalla questura a un esercizio pubblico nella zona della Stanga al termine di una serie di accertamenti.

I controlli

Il fast food nella zona della Cittadella Stanga, in via Antonio Grassi, era già stato sottoposto più volte a visite e controlli di routine sia fiscali e amministrativi che di tipo igienico-sanitario. Martedì ha ricevuto una nuova visita da parte degli incaricati della Asl e del Servizio di igiene. A fronte di diverse irregolarità riscontrate, la Asl ha disposto la sospensione temporanea della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di quindici giorni. In questo lasso di tempo il titolare dovrà provvedere a sistemare i locali e ripristinarne le condizioni in modo che rispettino gli standard di legge per i locali che servono e preparano cibi e bevande.