Sospeso lo sciopero dei dipendenti dell'Energia: "C'è la riapertura dei negoziati"

AcegasApsAmga informa che lunedì 16 gennaio i servizi relativi al settore energia elettrica e illuminazione pubblica si svolgeranno regolarmente. E’ stato infatti sospeso l’annunciato sciopero nazionale di tutta la giornata, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Confederali.

DECISIONE. La decisione dopo la giornata di martedì 10 gennaio, al termine di un incontro con le segreterie nazionali, le “aziende – spiegano i sindacati - hanno rivisto le proprie posizioni negoziali, rinunciando all’impostazione che ci aveva portato alla mobilitazione e hanno formalizzato, con apposita lettera, le condizioni per la riapertura del negoziato”. Un nuovo scenario che “ci consente di sospendere temporaneamente tutte le azioni di lotta proclamate, per verificare le reali possibilità di una chiusura positiva della trattativa in corso. Possono essere sospese, su valutazione unitaria a livello territoriale, le assemblee programmate”.