Natale a Este: parcheggio comunale gratis nei giorni del 22 e del 24 dicembre

Per agevolare l'accesso dei cittadini di Este verso le piazze addobbate e le attività commerciali l'amministrazione comunale ha stabilito la sosta a titolo gratuito nei giorni di sabato 22 e di lunedì 24 dicembre 2018 nell'area di parcheggio comunale “Principe Umberto”. Il parcheggio, situato nella centralissima via Principe Umberto, permette la sosta di circa 240 veicoli ed è una delle parking area più utilizzate dai cittadini, anche nei giorni feriali.

Sosta gratis e shopping

Un grande vantaggio, quindi, per cittadini e visitatori, che potranno posteggiare i propri veicoli gratuitamente in una delle aree di sosta più ampiedella città, proprio in quei giorni dove la corsa ai regali si fa più intensa e gli eventi a cui non mancare si moltiplicano. «Visto il riscontro positivo avuto negli anni precedenti - afferma il vicesindaco Aurelio Puato - abbiamo ritenuto opportuno e utile per i nostri cittadini autorizzare anche in questa occasione la sosta gratuita nel parcheggio centrale “Principe Umberto”, vicinissimo a Piazza Maggiore, sede di molteplici eventi promossi dal nostro Comune. Un modo per favorire lo spostamento dei cittadini e dei visitatori nelle aree pedonali e non del centro città. Ricordo che la sosta è libera tutti i giorni nei parcheggi di via Isidoro Alessi e San Girolamo. Nelle strade della zona centrale – aggiunge Puato - saranno invece mantenuti operativi i parcometri, per favorire la rotazione della sosta in prossimità delle attività commerciali».