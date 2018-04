Veicolo polizia locale in sosta vietata nel parcheggio destinato ai disabili

Un'auto della polizia locale, parcheggiata in un posto destinato ai disabili. Sarebbe rimasta per circa mezz'ora, in corso Vittorio Emanuele.

La segnalazione del lettore

"L'auto è stata parcheggiata dalle 16.30 alle 17 circa, per questo ho fatto delle foto. Non mi sembra giusto che il posto dei disabili sia occupato da chi non ne ha bisogno, non è proprio bello vederci l'auto della polizia locale. Ma magari possono, e allora mi sto sbagliando io", ci scrive questo lettore, che vuole restare anonimo.

Il comandante Fontolan

Abbiamo quindi girato la domanda al comandante della polizia locale, Lorenzo Fontolan che ha confermato: "Nessuno può usufruire di quei posti se non ha il contrassegno. Non è il caso delle nostre auto. Ora farò le mie verifiche e poi prenderemo eventuali provvedimenti".