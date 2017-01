Va in posta con i documenti del fratello e dice di essere un altro ai carabinieri: denunciato

Giovedì sera, verso le 20, i carabinieri di Selvazzano Dentro,hanno denunciato a piede libero un uomo per sostuzione di persona e falsa identità.

SOSTITUZIONE DI PERSONA. Un 53enne, moldavo e domiciliato a Selvazzano Dentro, si era recato all'ufficio postale per effettuare un bonifico. Arrivato il suo turno in posta, ha esibito i documenti intestati al fratello. Sul posto si sono recati i carabinieri per identificare l'uomo che ha fornito anche a loro false generalità.