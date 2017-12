Sottopasso della stazione su via Avanzo: sbloccato il cantiere, riprendono i lavori

Dopo i problemi con le infiltrazioni di acqua, è stato sbloccato il cantiere del sotto passo della stazione che unirà lo scalo ferroviario con l’Arcella. Entro la prossima estate saranno completati i lavori. L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, dopo il sopralluogo, ha assicurato che l’opera riprenderà a ritmo serrato.

IL SOTTOPASSO

I lavori procedono da oltre tre anni e serviranno a garantire un veloce passaggio dei pedoni verso il popoloso quartiere a nord di Padova. La situazione a oggi resta molto critica, nonostante dovesse essere finita già da due anni. Già nel 2015 il cantiere è stato bloccato per il rinvenimento di alcuni resti archeologici, poi il secondo intoppo quando è stata trovata una falda acquifera. Micalizzi ha più volte parlato con i rappresentati di Ferrovie dello stato per segnalare il problema, essendo il cantiere di competenza loro. Adesso se non ci saranno altri intoppi, entro la prossima estate si chiuderà il cantiere.