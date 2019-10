Ladri in azione in serata: spaccata al bar "Cogli l'Attimo" in zona Mortise

Malviventi all'opera nella sera di lunedì. Verso le 20.30, al bar "Cogli l'Attimo" di Mortise in via Ermanno di Lenna, i ladri hanno rotto una vetrata per tentare di rubare all'interno. A denunciare il fatto con tanto di foto postate su Facebook, è stato il consigliere comunale di opposizione Alain Luciani.

Il colpo

Stando alle prime informazioni i malintenzionati hanno colpito poco dopo la chiusura. «Sono cliente abituale e se la sono presa con un amico. E' come se avessero colpito me- scrive Luciani- speriamo che ora non parta un'escalation come già è accaduto in passato nel nostro quartiere». I ladri sarebbero stati distrubati da qualcuno tanto che non sono riusciti a entrare e non hanno portato via niente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo.

Gallery