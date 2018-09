Altra notte di spaccate: ladri "buongustai" tornano a colpire il So' Rivà

Notizia in aggiornamento

Nuova spaccata in centro. Ignoti sono tornati a colpire in Galleria Borromeo, dove già durante l'estate erano stati presi a bersaglio diversi locali. Stavolta a farne le spese è stato il bistrot So' Rivà, ex Sommariva, già svaligiato a fine aprile. Si tratta del quarto colpo in pochi giorni.

La spaccata

La modalità ormai è consolidata, col malvivente o la banda che sfonda la vetrina e in pochi minuti arraffa il fondo cassa prima di scappare. Il colpo è avvenuto attorno alle 3.15, come racconta il titolare avvisato dalle forze dell'ordine attorno alle 4. Il locale era già stato colpito la notte dello scorso 22 aprile, uno dei primi a dare il via alla escalation di furti nei bar del centro storico. Mentre la prima volta la vetrina era stata infranta, stavolta è stata piegata sui cardini, permettendo ai ladri di entrare senza rompere l'infisso. É stato rubato il fondo cassa, oltre a diverse bottiglie di Campagne e vino rosso di pregio per un valore complessivo di circa mille euro. Il locale non è dotato di telecamere, ma nella zona ce ne sono moltissime che già in precedenza hanno ripreso le spaccate. Le speranze degli inquirenti si concentrano sui frame, nella speranza che possano aiutare a dare un volto ai delinquenti.

L'allarme

Sulla bacheca Facebook di Massimo Pellizzari si legge: "Ennesima spaccata stanotte da Sommariva in Galleria Borromeo. La situazione è sfuggita di mano ed è diventata intollerabile. Stamani chiederemo un appuntamento urgente con le forze dell'ordine per capire cosa sta succedendo in città. Ogni mattina ci svegliamo chiedendoci:" Quale collega sarà stato colpito stanotte?". Le istituzioni a questo.punto devono intervenire con durezza e fermezza avvalendosi anche della collaborazione dell'esercito. Non possiamo permettere che Padova, città universitaria, di cultura, di commercio, di turismo sia ridotta così". Dello stesso tenore il messaggio apparso sul profilo social del locale, che invoca dal Comune "Una svolta netta e concreta".

Il titolare

É stanco Guido, che da meno di un anno ha rilevato il locale e per la seconda volta si trova a fare i conti con un'effrazione. "Viviamo con il terrore di ricevere una chiamata in piena notte con cui ci avvisano di correre sul posto" racconta "Chiediamo risposte al Comune, almeno un confrono per capire come fronteggiare questa situazione ormai incontrollabile. Le forze dell'ordine pattugliano intensamente il territorio, ma loro stessi sottolineano come questi ladri siano particolarmente avventati".