Nuovo furto con spaccata al Centro Ingrosso Cina: rubati 10mila euro da un negozio

Nuova spaccata al Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti dove già una settimana fa i carabinieri erano intervenuti per un sopralluogo di furto. Verso le 22.30 di domenica le volanti della polizia sono state allertate dai titolari di due negozi, le cui vetrine erano state infrante.

Bottino pieno

Si tratta dei negozi Total Look e Ingrosso Pelletteria. Nel primo esercizio commerciale i banditi non hanno asportato nulla nel secondo sono invece riusciti a portare via 10mila euro dal fondo cassa. Gli agenti indagano per dare un nome e un cognome ai malventi. La zona industriale da fine agosto è stata spesso bersaglio di furti perpetrati ai danni di attività commerciali, di ristoranti o di bar.