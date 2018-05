Spaccata nella via del lusso al negozio Duca D'Aosta: rubate borse per 150mila euro

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì in pieno centro storico a Padova. I malviventi hanno preso di mira il negozio di articoli di lusso Duca D’Aosta in via San Fermo, nella strada dove si trovano le boutique più rinomate della città. La banda ha asportato borse e vestiti per quasi 150mila euro.

Il colpo

Verso le 4 i malviventi sono entrati in azione: con una mazza hanno sfondato la porta principale, introducendosi all’interno dell'atelier. In tre minuti i ladri sono riusciti a rubare l’intero piano terra, principalmente borse di lusso del valore di oltre duemila euro l’una. Una prima stima parla di circa 150mila euro di accessori trafugati, con modelli e marche tra le più note tra cui Gucci e Givenchy. La polizia sta indagando per capire chi sia stato a colpire: le forze dell'ordine stanno visionando le immagini della video-sorveglianza. La banda era composta da tre persone, due che sono entrate e una rimasta all'esterno probabilmente a bordo di un furgone. Si tratterebbe di una banda di esperti, tanto che dai frame si vedrebbe la merce posizionata in scatole appositamente preparate.