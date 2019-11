Usano un furgone come ariete e fuggono con l'auto senza targa: spaccata in concessionaria

Hanno approfittato delle tenebre per agire. Riuscendo nel proprio intento: spaccata con furto di auto in una concessionaria.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre presso la concessionaria "Amt Auto" di Limena, in via del Santo: i ladri si sono introdotti nel piazzale e hanno usato un furgone come ariete per sfondare due basculanti. E una volta all'interno la loro scelta è caduta su una Fiat 500 ancora senza targa: sono saliti, l'hanno accesa e sono fuggiti a tutto gas. I carabinieri di Limena indagano sull'accaduto per dare un volto e un nome ai responsabili della spaccata.