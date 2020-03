Spaccata notturna in un centro estetico dell'Alta: rubati soldi, smartphone e prodotti di bellezza

Dai soldi ai prodotti di bellezza: spaccata notturna in un centro estetico dell'Alta Padovana.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo a Onara di Tombolo: i ladri sono penetrati nel centro estetico "Aestetic Dream" di via Sen. G. Cittadella dopo aver infranto una finestra e hanno rubato 600 euro in contanti, un telefono cellulare e vari prodotti cosmetici. Sulk posto si sono recati i carabinieri di Tombolo: il danno, in corso di quantificazione, è coperto dall'assicurazione.