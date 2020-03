Ladri in azione al bar: sfondano la vetrata e rubano l'incasso nella notte

Spaccata notturna a Padova ai danni dell'Apple Restaurant Caffè di via Ugo Foscolo al civico 14, dove si è verificata un'effrazione tra martedì e mercoledì.

Il colpo

L'amara scoperta è stata fatta mercoledì mattina dal titolare, un 52enne nigeriano che al momento della riapertura ha trovato la serranda esterna sollevata. L'uomo ha chiesto l'intervento della polizia intervenuta con una pattuglia della Squadra volante per un sopralluogo. Nella sede del locale, all'angolo con via Diego Valeri, si è appurato come una volta forzata la grata metallica esterna fosse stata scassinata vetrata e i responsabili attraverso quella fosse penetrati all'interno aprendo la cassa e asportando circa 300 euro in contanti. Gli agenti stanno ora lavorando per risalire all'identità e a quanti fossero gli autori del furto.