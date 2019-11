Scassinano la cassaforte e scappano con migliaia di euro: caccia agli autori del furto nell'Alta

Notte di furti nel Padovano: dopo la spaccata alla concessionaria di Limena è il turno di un negozio nell'Alta Padovana.

I fatti

Si tratta di "Chic Factory", megastore di abbigliamento, accessori e casalinghi di proprietà di una 24enne cinese a Camposampiero: nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre i ladri (sulle cui tracce si sono messi i carabinieri della locale stazione) hanno prima sfondato la porta d'ingresso e quindi hanno portato via qualche articolo in vendita ma soprattutto ben 8.000 euro in contanti che erano riposti nella cassaforte dell'esercizio commerciale.