Ennesima spaccata al negozio di abbigliamento per bambini: furto 15mila euro

Spaccata in piena notte, con tanto di auto che butta giù la vetrina e un furto di abbigliamento per i bambini da circa 15mila euro. I malviventi hanno preso a bersaglio per la settima volta Il Papero Giallo, negozio 0-16 anni in centro a Trebaseleghe.

L’ALLARME

Verso le 2.50 i proprietari del punto vendita sono stati svegliati dall’allarme che è scattato. Poco dopo sono giunti sul posto e hanno notato la vetrata distrutta e il grande furto. Alla conta mancano diversi capi di abbigliamento di pregevole fattura. Il negozio non è nuovo a simili episodi, essendo già stato colpito altre sei volte. I titolari hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.