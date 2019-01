Ladri in azione anche a Capodanno: due spaccate in altrettanti giorni in un bar di Selvazzano Dentro

Subire un furto è già di per sé frustrante. Figuriamoci due. Soprattutto se compiuti in altrettanti giorni. E la rabbia monta: i ladri hanno preso di mira un bar di Selvazzano Dentro, colpendo addirittura la notte di Capodanno.

La doppia spaccata

Si tratta del “Bar Tosca”, in via Monte Grappa a San Domenico (quartiere già al centro delle cronache nelle ultime settimane per le visite indesiderate nelle abitazioni): i malviventi sono penetrati nel locale sia nella notte tra il 30 e il 31 dicembre che in quella successiva, sfruttando così i festeggiamenti per l'arrivo del 2019. Ed in entrambi i casi hanno forzato la porta scorrevole laterale nonostante fosse stata rinforzata dopo la prima spaccata, vale a dire la più cospicua in quanto hanno portato via una televisione, almeno 20 bottiglie di vino, il fondo cassa del bar e tutti i documenti. Anomala, invece, la modalità del furto avvenuto nella notte di San Silvestro: i ladri, infatti, hanno solamente rubato alcune bottiglie di birra spaccandone almeno un paio a terra. Increduli la proprietaria Tosca e il figlio Michele, che gestiscono il frequentatissimo bar, punto di riferimento del quartiere: sulla doppia spaccata stanno indagando i carabinieri di Selvazzano Dentro.