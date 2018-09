Nuova spaccata notturna in centro a Padova: colpito un bar, completamente sfondata la vetrata

Altro giro altra spaccata notturna. E quando i danni subiti superano l'entità del furto la rabbia raddoppia: colpito nella notte tra giovedì e venerdì un bar di Padova.

La dinamica e i danni

Si tratta del "Coffee in Progress" di via San Prosdocimo. E a raccontarci nei dettagli quanto accaduto è il proprietario, Francesco Inglese: "I ladri hanno colpito questa notte poco dopo le ore 4, e alle 4.40 ho ricevuto la chiamata della Questura di Padova dicendomi che c'è stato un tentativo di furto. Sono accorso e mi sono trovato la porta del bar completamente priva del vetro. Di grande valore non mi hanno portato via nulla, a parte tre bottiglie di alcolici e 30 euro di fondo cassa, ma dovrò mettere su un nuovo vetro antisfondamento e lo 'scherzo' mi costerà almeno 5mila euro. Quello che mi fa girare le scatole è il danno che mi hanno fatto. In questa via penso siano già stati colpiti in passato la pizzeria e il negozio di modellismo, ma per me è la prima volta". La chiusura dell'intervista al proprietario racchiude il senso di rassegnazione e impotenza vissuto da chi ha un'attività in centro a Padova: "Come si risolve la cosa? Bella domanda, e non so darti una risposta purtroppo".