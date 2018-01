Sfondano la vetrina della pasticceria: via l'intero fondo cassa di oltre mille euro

Sfondano la vetrina di una pasticceria e rubano l'incasso del fondo cassa.

IL FURTO

Il colpo nel week-end presso il locale Da Angelo in via Euganea a Selvazzano Dentro: domenica mattina i militari dell'Arma si sono recati sul posto e hanno trovato la vetrina sfondata. I ladri hanno portato via mille euro. Sul fatto indagano i carabinieri.