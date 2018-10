Spaccate nei bar e nei negozi: violata la Pasticeria Estense in zona Forcellini

Ancora spaccate nei bar e locali della città. Dopo 48 ore di tregua, i ladri hanno fatto visita nella notte tra giovedì e venerdì alla Pasticceria Estense di via Forcellini. Entrati dalla porta, hanno portato via il fondo cassa e alcuni oggetti.

La vice presidente

La titolare del negozio è Federica Luni, vice presidente di Appe che ha dato la notizia attraverso un post su Facebook: ““Sono incazzata. Amareggiata, impotente, ma tanto incazzata. Quello che sono riusciti a "sgraffignarci" è niente rispetto alla sensazione di essere stati violati. La pasticceria è la nostra famiglia, la nostra casa: la pasticceria siamo noi e qualcuno senza rispetto ci ha violato. Punto”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Ecco come hanno colpito"

La nostra redazione ha intervistato Federica Luni, proprietaria della pasticceria 'Estense', che ha raccontato quanto accaduto: "Abbiamo trovato una brutta sorpresa verso le sei di questa mattina quando siamo venuti ad aprire il negozio, in quanto abbiamo trovato due finestre completamente aperte. Sono vetri antisfondamento ma ci siamo accorti che mancava proprio il blocco di apertura delle finestre. Sono entrati e sono andati a colpo sicuro verso il registratore di cassa e nel cassetto dove teniamo i cambi moneta portando via anche i due e i cinque centesimi. Poi si sono recati nell'ufficio portando via il computer portatile, e hanno fatto in tempo ad aprire solo il primo cassetto della scrivania perché evidentemente sono stati disturbati alle undici e mezza di sera dai miei genitori, che sono tornati per chiudere il negozio non accorgendosi di nulla, fortunatamente aggiungo perché non so cosa sarebbe potuto succedere. I ladri invece si sono prima nascosti e quindi sono scappati, forse presi dal panico perché non hanno aperto altro. I danni sono molti, ma ciò che più ci sconvolge è che abbiano violato il nostro locale e la nostra famiglia. I miei genitori mettono sempre l'allarme verso mezzanotte, ieri l'avrebbero messo dopo essere andati alla messa di San Francesco ma i ladri li hanno anticipati". Federica Luni conclude con una riflessione sulle numerose spaccate accadute a Padova: "Non so se definirlo un problema, ma ci sentiamo davvero impotenti e non sappiamo cosa fare e come reagire. Oggi abbiamo riaperto per provare a ripartire, ma siamo in confusione perché abbiamo sempre l'angoscia dopo che qualcuno è entrato in casa nostra. Eravamo anche in procinto di montare l'impianto di videosorveglianza, avevamo mandato la richiesta all'ispettorato del lavoro per avere l'ok".

Tentato furto anche in via Tommaseo

Giovedì sera intanto un furto è stato sventato in via Tommaseo dove quattro persone sono state viste dalla signora delle pulizie a tentare di danneggiare la vetrata del bar Tommaseo. Fortunatamente le grida della donna hanno messo in fuga i ladri.