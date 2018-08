Tentato furto al Caffé Pedrocchi: due vetrine in frantumi, la Scientifica sul posto

Non si ferma la lunga scia di "spaccate notturne" in pieno centro a Padova. E ad essere preso di mira, questa volta, è stato uno dei simboli cittadini: tentato furto da parte di ignoti al Caffé Pedrocchi.

I fatti

È successo nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 agosto: i malviventi hanno infranto due vetrine dello storico caffé di Padova. Ancora in fase di quantificazione i danni, sul posto è giunta anche la squadra sopralluoghi della polizia Scientifica. Si tratta del secondo caso in altrettanti giorni dopo il furto subito da "Baessato".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Controlli intensificati nelle ore notturne"

Riguardo alle spaccate notturne il Questore di Padova, Paolo Fassari, assicura: "Stiamo lavorando come sempre. Intensificheremo nelle ore notturne il controllo territorio cittadino, che già vede impiegati ogni giorno con non meno di 15 pattuglie della sola polizia di stato, a cui si aggiungono quelle dei carabinieri e della polizia locale. Confidiamo inoltre sull'apporto oramai imprescindibile dI una efficiente sistema di videosorveglianza anche da parte degli esercizi. Stiamo visionando le telecamere dell'ampia area del centro storico: si ritiene probabile che l'autore sia un singolo e non bande criminali"