Forzano la vetrina e irrompono nel negozio: rubata merce per oltre 6.000 euro

Spaccata notturna in Saccisica: ladri in fuga con un bottino ingente.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio a Sant'Angelo di Piove di Sacco, presso il punto vendita "Tigotà" sulla Strada Statale 516 Piovese: stando alla denuncia fatta dal responsabile del negozio ai carabinieri di Piove di Sacco ignoti avrebbero forzato e danneggiato una vetrina nella parte anteriore dello stabile rubando prodotti di cosmetica per un valore di 6.327 euro prima di fuggire. In corso le indagini per risalire ai colpevoli del colpo.