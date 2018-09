Identificato il ladro delle spaccate in centro avvenute durante tutta l'estate

Ha una nome l'autore delle spaccate in centro avvenute tra i mesi di luglio e agosto a una serie di esercizi commerciali tra galleria Borromeo e il caffè Pedrocchi. Dopo alcune settimane di indagine la polizia ha identificato il malvivente grazie all’attività congiunta della squadra mobile , delle volanti e della polizia scientifica della Questura. Tutti i dettagli verrano spiegati in una conferenza in Questura.

Notizia in aggiornamento