Serie di furti e spaccate nel fine settimana: cinque i negozi che sono stati presi di mira

Una serie di spaccate nei negozi della Bassa Padovana preoccupano esercenti e titolari delle attività. Sono almeno cinque i punti vendita presi di mira tra sabato e domenica nel conservano.

A Conselve

Il territorio più bersagliato è quello del comune di Conselve dove sono state demolite le vetrine di tre negozi, due di abbigliamento e una merceria, a pochi passi dalla centrale piazza Duomo. La modalità è pressoché la stessa coi malviventi giunti a bordo di un’Alfa 164 scura che una volta all’interno hanno portato via i registratori di cassa. Sul fatto stanno lavorando i carabinieri della locale stazione.

La Bassa

Nella stesse ore in località Carceri e Sant’Urbano nella Bassa i malviventi hanno colpito una farmacia e un altro negozio di abbigliamento. In particolare in questo ultimo colpo oltre al fondo cassa sono stati portati via una serie di abiti, compresi quelli esposti sui manichini, per un valore complessivo di quasi 4mila euro. Su questi eventi indaga la compagnia di Este.