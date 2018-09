Nuove spaccate in centro: stavolta a colpire è una banda che punta i negozi del lusso

Altre due spaccate in centro storico: nella notte tra martedì e mercoledì due negozi di abbigliamento sono stati presi di mira dai ladri. Non si tratterebbe dello stesso autore dei numerosi furti in bar e locali, per i quali è stato arrestato un tossicodipendente, ma di una banda organizzata.

Gli obiettivi

Colpiti il punto vendita Falconeri in via San Fermo e quello Intimissimi in via Gorizia. In entrambi i casi i furti sono stati messi a segno nel corso della notte, saranno le telecamere di sorveglianza a chiarire l'orario preciso e un eventuale correlazione tra i due episodi.

Danni e bottino

Nel negozio di intimo sono stati scardinati i fermi della porta a vetri: i ladri sono entrati e hanno staccato il cavo del registratore di cassa, che era però vuoto. Non sono stati rubati altri oggetti, perciò il danno principale riguarda la vetrata che è stata sostituita in mattinata. Avvertiti dai vicini verso le 9, i gestori hanno subito allertato le forze dell'ordine. Praticamente identica la situazione da Falconeri, dove è stata sollevata la porta principale e sono stati rubati capi di abbigliamento e contanti per circa 3mila euro. A scoprire l'effrazione è stata un'addetta alle pulizie mercoledì mattina prima di prendere servizio.

Le spaccate nei bar: tutta un'altra storia

La polizia è arrivata sul luogo dei due furti con la scientifica, per avviare le indagini ed eseguire i rilievi. Al momento è escluso ogni collegamento con la sequela di spaccate ai danni di bar ed esercizi commerciali che ha piagato il centro storico negli ultimi mesi, in particolare nella zona di galelria Borromeo e al vicino Caffè Pedrocchi, per poi spostarsi nelle ultime settimane nella zona di via Gozzi. Per due di quei furti è stato arrestato un 42enne senegalese tossicodipendente : avrebbe messo a segno i colpi per pagarsi la droga, facendo forza sulla propria corporatura robusta. L'opera di un balordo, ben diversa dal modus operandi adottato martedì notte. I furti sarebbero opera di una banda criminale specializzata, che porta a termine imprese criminali con bottini ingenti e senza dare nell'occhio, limitando anche i danni alle strutture.

La banda del lusso