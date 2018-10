Provano a far saltare lo sportello Bancomat, ma il colpo fallisce: caccia ai tre ladri

Ci hanno provato in tutti i modi. Ma non c'è stato nulla da fare: caccia ai tre malviventi che nella notte hanno cercato di far esplodere uno sportello Bancomat.

La dinamica

A essere presa di mira nella notte tra venerdì e sabato è stata la filiale della banca Monte dei Paschi di Onara di Tombolo, in via Chiesa. I tre ladri avevano studiato il colpo nei minimi dettagli, ma la pratica si è rivelata decisamente meno efficace della teoria: dopo aver cercato di oscurare le telecamere di videosorveglianza e infranto una vetrata i malviventi hanno forzato la bocchetta dello sportello Bancomat per inserire l'esplosivo, ma il mancato innesco del gas utilizzato ha portato i maldestri ladri alla ritirata. Secondo una prima stima i danni causati ammontano a circa 3.000 euro.