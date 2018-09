Spaccate notturne, incontro Giordani-associazioni: previste misure per aumentare la sicurezza

Per mettere un freno alle spaccate: come riportano i quotidiani locali, il Comune di Padova sarebbe disposto a stanziare 200mila euro per dotare i commercianti di efficaci sistemi di sicurezza.

La promessa

La promessa è stata fatta dal sindaco Sergio Giordani durante l'incontro tenutosi ieri a Palazzo Moroni coi rappresentanti di Appe, Ascom, Confesercenti e Associazione commercianti del centro storico per studiare soluzioni per portino a una drastica diminuzione dei furti notturni. Il primo cittadino di Padova ha comunicato l'intenzione di stanziare 200mila euro per l'installazione di fumogeni anti-intrusione e allarmi collegati con centrali operative ma anche per aumentare e rendere più capillare la vigilanza privata. Questi interventi andrebbero ad aggiungersi a quelli relativi all'installazione di circa 300 nuove telecamere entro gennaio 2019.