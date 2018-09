Spaccate notturne, tentato furto in pieno centro a Padova: la polizia sventa il colpo

Il weekend inizia con una spaccata notturna. L'ennesima: tentato furto in pieno centro a Padova.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì e sabato in via Eremitani, e ad essere preso di mira è stato il bar "Pollini": le volanti della polizia sono accorse sul posto dopo che alcuni residenti avevano segnalato la presenza di due individui che stavano cercando di entrare nell'attività commerciale vicino all'omonimo conservatorio. Gli agenti sono riusciti a sventare il colpo grazie al pronto intervento: i malviventi, infatti, si erano già creati un varco di circa 30 centimetri nella porta d'ingresso sfondando parte della vetrata. La squadra mobile sta indagando (anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza) per risalire all'identità dei due ladri, che sono riusciti a fuggire, mentre la Scientifica si è subito recata in via Eremitani per i rilievi.