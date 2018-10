Spaccate, nuovo arresto. I carabinieri invitano Giordani e svelano i particolari dell'operazione

E’ stato invitato dal comandante dei carabinieri di Padova Oreste Liporace, il sindaco Sergio Giordani. Un nuovo arresto per quanto riguarda la vicenda delle spaccate. Abbiamo così chiesto al sindaco il perché della sua presenza e le sue impressioni su questa storia che continua ad occupare le pagine non solo di cronaca ma anche di politica. E’ il tema caldo del dibattito in città. Rimane un giallo il colpo alla "Carlotta". Anche il neo arrestato è indiziato nello stesso colpo per cui è stato fermato il tunisino.

Il comandante provinciale, colonnello Liporace, ha sentito il sindaco di prima mattina, per questo Giordani è qui. Per ascoltare di persona come stanno proseguendo le indagini e in rappresentanza dell'intera comunità. Così il primo cittadino lo spiega ai cronisti.

Il colonnello Liporace risponde a tutte le domande dei cronisti, anche sul caso della spaccata alla "Carlotta".

Anche il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, ha risposto alle domande dei cronisti sul nuovo arresto, evidenziando la necessità di migliorare i sistemi anti intrusione, anche attraverso gli incentivi che il comune ha messo a disposizione.