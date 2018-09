Spaccate, il PD chiama in causa perfino Salvini: "Il governo deve tutelare i cittadini"

Alessandro Zan, deputato padovano PD, presenterà una interpellanza urgente al ministro dell’interno Salvini sulle numerose spaccate avvenute in questi mesi ai danni degli esercenti di Padova.

Interpellanza urgente

Afferma Zan: “Presenterò in queste ore un’interpellanza urgente al ministro dell’interno Salvini per informare il governo sulle spaccate che hanno colpito numerosi esercenti di Padova, l’ultima proprio l’altra notte, e chiedere che vengano messi a disposizione più uomini e mezzi per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. È dovere del governo assumersi la responsabilità di tutelare i cittadini e sostenere l’amministrazione comunale di Padova nella lotta a questo fenomeno. Chiederò a Salvini che si avvii urgentemente un dialogo con il Sindaco, come già avveniva in passato tra amministrazione e governo, per elaborare un piano efficace di controllo del territorio urbano di Padova. Salvini deve farsi carico compiti che sono totalmente in capo al Ministero degli Interni, non al Comune: è necessaria una implementazione delle forze di polizia, ma per farlo è assolutamente necessario un confronto tra governo e comune, per decidere insieme le modalità di intervento più efficaci per non sprecare risorse. Salvini ha sbandierato per anni più sicurezza, ora passi dagli slogan ai fatti, che significa impegno diretto e concreto per i territori.”