Aveva 3 chili di marijuana nell'armadio: per non farsi arrestare picchia i poliziotti

Scoperto a spacciare, ha aggredito i poliziotti tanto da fratturare il piede a uno degli agenti: un trentenne è stato arrestato per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio gli agenti della Squadra Mobile hanno notato uno scambio sospetto all’Arcella, all’incrocio tra via Bramante e via Induno. Un 30enne nigeriano, J.U., vicino al parco pubblico è stato visto confabulare con un altro uomo prima di passargli un involucro. Hanno camminato insieme per un po’ e poi si sono divisi, prendendo due direzioni opposte. I poliziotti hanno pedinato il 30enne fino a un condominio in via Bramante e lo hanno fermato mentre entrava nell’androne. Il nigeriano, per non farsi prendere, ha cominciato a tirare calci e pugni a casaccio, ferendo gli agenti (uno di questi ha un piede rotto). Alla fine è stato comunque bloccato e, grazie alle indicazioni di alcuni condomini, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’appartamento dove viveva il 30enne. All’interno ci abitano altri due nigeriani, di 43 e 26 anni. Durante la perquisizione nella stanza dello spacciatore, la polizia ha trovato 9 involucri contenenti marijuana (400 grammi circa in tutto) ai piedi del letto, mentre nell’armadio ce n’erano altri 3 chili. Immancabile il materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre a mille euro. J.U. è stato portato in carcere ed è stato arrestato anche il coinquilino di 26 anni sempre per reati legati alla droga.