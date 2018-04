Vede gli agenti e lancia un calzino pieno di cocaina in giardino: arrestato

Mercoledì mattina una pattuglia della polizia si è presentata in un’abitazione di via Pascoli per eseguire uno dei tanti sfratti di una famiglia che non paga regolarmente l’affitto. Alla vista degli agenti però, uno degli occupanti ha lanciato fuori dalla finestra un calzino pieno di droga.

Il lancio della droga

I poliziotti hanno scoperto che all’interno della casa vivevano sei adulti, di cui quattro uomini e due donne, tutti nigeriani, chiedono l’intervento di una pattuglia delle volanti per aiutarli nell’eseguire lo sfratto. Quanto l’auto è arriva, dalla finestra qualcuno ha lanciato un calzino con 100 grammi di cocaina dentro. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire altri 20 grammi di sostanza stupefacente, oltre a cellulari e bilancini di precisione. In manette è finito un uomo regolare con permesso di soggiorno che svolge il lavoro di venditore porta a porta. Identificate le altre cinque persone.