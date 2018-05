Scoperto a spacciare, arrestato un 27enne pusher dopo l'inseguimento a piedi

Vede gli agenti e tenta la fuga ma la polizia riesce a bloccarlo in via Cairoli a Padova.

L'arresto

L'arresto martedì pomeriggio: un 27enne di origine nigeriana, O.C., è stato pizzicato a spacciare in città. Alla vista delle volanti il pusher ha tentato di scappare ma gli agenti scesi dal mezzo sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento a piedi. Perquisito, è stato trovato con oltre 9 grammi di marijuana. Lo spacciatore è risultato essere già stato condannato due volte per lo stesso reatoe destinatario di un provvedimento di divieto di dimora in Veneto. Immediate per lui le manette.