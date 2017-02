Spaccio in zona residenti chiamano polizia: marijuana nascosta dietro al cassonetto

Hanno notato in più di un'occasione un viavai sospetto in zona Arcella a Padova e hanno chiamato la polizia che ha rinvenuto per strada la droga.



POLIZIA. A dare l'allarme i residenti, stanchi del continuo mercato della droga vicino alle loro abitazioni: gli agenti, quindi, con l'ausilio dei cani antidroga hanno perlustrato la zona trovando della droga, in particolare marijuana, dietro ad un cassone dell'immondizia. Stupefacente sequestrato.