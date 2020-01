Spaccio di eroina e cocaina: sgominata banda, avevano un laboratorio nel Padovano

Oltre cento carabinieri, unità cinofile ed elicotteri in campo per "Battindarno", l'operazione antidroga dei carabinieri di Bologna che all'alba di venerdì 31 gennaio ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari. Uno dei laboratori per raffinare lo stupefacente aveva sede nel Padovano.

Le misure cautelari

I militari bolognesi hanno eseguito le misure nei confronti di quattro italiani, otto tunisini, un russo e un albanese. Sei sono finiti agli arresti domiciliari e otto hanno il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna perché ritenuti responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di droga. Una vera e propria organizzazione facente capo ai tunisini, smantellata con il sequestro di quattro chili di eroina, uno di cocaina oltre a una pistola semiautomatica con la matricola abrasa e contanti per oltre 80mila euro.

Le indagini

Le indagini sono cominciate a novembre 2017 e negli anni gli inquirenti hanno documentato, attraverso appostamenti e pedinamenti, almeno ottocento cessioni di droga sulle piazze bolognesi della zona universitaria del Pilastro, ma anche in zona stazione e a Borgo Panigale. I trafficanti si servivano di tre laboratori: il più attivo era in un appartamento del quartiere Borgo Panigale, altri due in Veneto, nel Padovano e nel Trevigiano. Il gruppo aveva anche messo a punto un sistema di nomi in codice per indicare le sostanze: "capelli bianchi" per l'eroina, "caffè" per l'hashish e "latte" per la cocaina. Durante l'attività sono stati sottoposti a sequestro un totale di cinque chili di stupefacente.

