Spaccio all'Arcella: bloccato e denunciato per l'ennesima volta un pusher di 53 anni

E' stato fermato mentre aveva addosso sei barrette di hashish per 16 grammi di sostanza stupefacente. Un tunisino di 53 anni, volto noto per essere uno spacciatore che bazzica all'Arcella, è stato bloccato mercoledì pomeriggio dagli uomini del Norm di Padova mentre transitava in via Jacopo Avanzo. Identificato in caserma è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Ladro di generi alimentari

Nella stessa giornata i carabinieri di Santa Margherita d'Adige hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato una donna, S.F., di 45 anni residente a Merlara, sorpresa a rubare generi alimentari per 38 euro dal supermercato Tosano di Megliadino San Fidenzio nella Bassa Padovana. Tutti i prodotti sono stati restituiti ai legittimi proprietari.