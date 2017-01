Scoperto a vendere cocaina: nei guai spacciatore 19enne irregolare in Italia

E' stato notato dai carabinieri mentre in zona Stazione a Padova spacciava cocaina.



DROGA. L'episodio martedì nel tardo pomeriggio. Il giovane, un 19enne di origine tunisina, è stato avvicinato da un 30enne di origine italiana, residente a Brugine. a quel punto è avvenuto lo scambio: 0,5 grammi di droga in cambio del denaro. Immediato il controllo da parte dei militari: lo spacciatore è stato trovato con 50 euro, provento di spaccio. Per lui sono scattate le manette, mentre l'assuntore è stato segnalato.