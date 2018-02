Spaccia cocaina sotto gli occhi dei militari: pusher arrestato e donna segnalata

Episodio di spaccio in pieno giorno in zona Stazione nonostante i controlli anti degrado. I militari hanno avvistato il giovane straniero mentre vendeva una dose alla padovana.

I fatti

Martedì pomeriggio, attorno alle 14.30, i carabinieri di Padova impegnati in un controllo in via Tommaseo hanno assistito a una compravendita di cocaina tra un 27enne marocchino, irregolare in Italia, e una 49enne di Piove di Sacco. Il ragazzo ha ceduto alla donna una dose di droga ed è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. La donna è invece stata segnalata in prefettura come consumatrice abituale.