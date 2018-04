Giovane spacciatore bloccato in strada: in casa la cocaina pronta per essere spacciata

Lo avevano fermato per un normale controllo ed è finito in arresto per detenzione e spaccio di droga dopo aver trovato nella sua casa prove inconfutabili dei suoi traffici illeciti.

L'operazione

Il fermo risale a mercoledì 18 aprile, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Camposampiero hanno avvicinato un giovane straniero. Addosso al 26enne i militari hanno trovato alcuni grammi di cocaina, suddivisi in dosi confezionate singolarmente e avvolte nel cellophane, pronte per essere vendute.

La perquisizione

A quel punto è scattata anche la perquisizione dell'abitazione dell'albanese, che vive nello stesso comune. In casa sono stati recuperati altri 31 grammi di cocaina in un panetto, oltre a 2.500 euro in contanti. La droga era destinata a essere confezionata e rivenduta al dettaglio, mentre il denaro è risultato essere il ricavato dell'attività di spaccio. Per il 26enne sono scattate le manette.