Spaccio di cocaina e marijuana in pieno giorno, fermati due nigeriani di 26 anni

Sono stati arrestati a Padova lunedì pomeriggio due spacciatori di origine nigeriana.



PRIMO ARRESTO. I malviventi, entrambi di 26 anni, sono stati sorpresi con la droga in pieno giorno. Uno, attorno alle 15.30, è stato visto in piazzale Stazione mentre con fare sospetto s aggirava tra i passanti: perquisito, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di cinque involucri da sei grammi cmplessivi di marijuana. E' stato messo in manette ma rimesso in libertà poco dopo.



SECONDO ARRESTO. L'altro, invece, è stato sorpreso in piazza De Gasperi attorno alle 17.30: con sè aveva quattro involucri di cocaina, in totale un grammo, che l'uomo ha venduto ad una 52enne di Padova, segnalata come assuntrice. A quel punto è scattato l'arresto in attesa del processo. Entrambi erano a Padova senza fissa dimora.