Tre chilogrammi di hashish nascosti dentro al caffe: in manette un 48enne dell'Alta

Era un insospettabile, i carabinieri gli hanno trovato in casa 3 chilogrammi di sostanza stupefacente e l’hanno arrestato.

DROGA NEL CAFFÈ. A finire in manette un 48enne di origine marocchina, regolare in Italia, incensurato e senza precedenti che lavora come operaio nell’Alta Padovana. I militari hanno trovato dentro alla sua abitazione e nel garage 3 chili di hashish all’interno di 295 ovuli. Per nascondere la droga, l’uomo l’aveva sistemata all’interno di diversi sacchetti di caffè, così da poterne coprire l’odore. A.M., residente in via Puccini a Camposampiero è stato quindi arrestato dopo che una serie di movimenti sospetti avevano fatto scattare la perquisizione domiciliare.