Pizzicato a vendere hashish, in tasca anche dosi di cocaina: arrestato pusher irregolare

E' stato pizzicato sabato pomeriggio in via Avanzo a Padova mentre vendeva un involucro contenente 24 grammi di sostanza stupefacente, nello specifico hashish, ad un connazionale 29enne: a finire nei guai S.A., un tunisino di 30 anni.



ARRESTO. L'uomo è stato quindi perquisito ed è stato trovato in possesso di altro stupefacente, un involucro con 5,5 grammi di cocaina, e di un cellulare utilizzato per organizzare la sua attività di spaccio. Non solo: è stato scoperto essersi trattenuto illegalmente sul territorio italiano. Per lui sono quindi scattate le manette.