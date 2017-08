Pusher sorpreso in stazione a cedere hashish a un minorenne: in manette un 31enne

È finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino irregolare in Italia che è stato sorpreso a cedere della droga a un minorenne.

COLTO SUL FATTO. I carabinieri della stazione di Padova hanno bloccato il pusher di 31 anni in piazzale Stazione attorno alle 13 di lunedì. L’uomo aveva appena ceduto 0,8 grammi di hashish a un 17enne che è stato segnalato alla prefettura come consumatore abituale. La perquisizione ha permesso di recuperare i 10 euro con cui era appena stata comprato il “fumo”.